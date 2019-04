Kroonprijs 20 jaar lang 250.000,- euro per jaar valt in gemeente Borger – Odoorn

Bij de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij is de hoofdprijs van twintig jaar lang 250.000 euro netto per jaar gevallen op een heel lot met lotnummer CF 50844. 'Het winnende lot is verkocht in de Drentse gemeente Borger – Odoorn', zo laat de Staatsloterij zondag weten.