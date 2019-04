Celstraf voor opruiing tot terroristisch misdrijf

Gewapende strijd

De man plaatste tussen februari en juni vorig jaar afbeeldingen en video’s op Telegram en Facebook. Daarin werden de gewapende strijd en het martelaarschap verheerlijkt, werd opgeroepen om IS te steunen en om geweld tegen ‘het westen’ te gebruiken. De rechtbank acht bewezen dat de man hiermee heeft aangezet tot een terroristisch misdrijf.

​Opzet

De man heeft verklaard dat hij niet wist dat het strafbaar was wat hij deed en dat het niet zijn bedoeling was om aan te zetten tot een terroristisch misdrijf. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig: de man verklaarde dat hij de video’s die hij plaatste soms bekeek, maar dat hij doorspoelde wanneer het te gewelddadig werd. Ook is hij door zijn broers gewaarschuwd voor de filmpjes. Verder ontving hij een bericht van Facebook vanwege de inhoud van zijn profielpagina en werd zijn Telegram-kanaal gesloten. Het kan de man dus niet zijn ontgaan dat hij stuitend materiaal aan het verspreiden was, aldus de rechtbank.

​Beperking

Uit rapportages van psycholoog, psychiater en de Reclassering blijkt dat de man een licht verstandelijke beperking heeft en daardoor makkelijk te beïnvloeden is. Om het gevaar op herhaling te verminderen heeft de man vooral toezicht en begeleiding nodig. Tenslotte wordt een extra lange proeftijd van 3 jaar opgelegd, om te voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat.