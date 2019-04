Man aangehouden op verdenking van bedreiging en mishandeling

In de nacht van maandag op dinsdag rond 02:30 uur werd er gemeld bij de meldkamer dat er een fietser bijna was aangereden en daarna bedreigd was. Het slachtoffer gaf een omschrijving van de auto en agenten zijn op zoek gegaan.

Even later werd de melding aangevuld dat er in totaal vier mensen bedreigd en/of mishandeld waren. Dit was mogelijk gedaan door dezelfde dader. Deze slachtoffers zijn allemaal doorverwezen naar het politiebureau om aangifte te doen.

Rond 03:15 uur troffen agenten de betreffende auto aan in de Alvarezlaan in Terneuzen. De agenten zijn de auto gevolgd tot in de Bellamystraat en daar zijn de vier inzittenden aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat drie verdachten hoogstwaarschijnlijk niks met de zaak te maken hadden. Zij zijn in vrijheid gesteld. Een verdachte, een 19-jarige Terneuzenaar, is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit nog vast en wordt verder gehoord over zijn betrokkenheid bij deze zaak.