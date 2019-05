Veel rookontwikkeling bij brand in woning aan Erasmusstraat in Den Bosch

Kort voor middernacht werd de brandweer dinsdagavond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Erasmusstraat in Den Bosch. De brand in de woning ging gepaard met de nodige rookontwikkeling.

Bewoners op vakantie

De brandweer doofde het vuur, ventileerde de woning en controleerde het dak vanuit een ladderwagen. De bewoners zouden volgens mensen uit de straat op vakantie zijn. Wat de oorzaak is en hoe groot de omvang van de schade is zal nader onderzoek uitwijzen.

Ambulance

Ook kwam een ambulance ter plaatse, echter is niet helemaal duidelijk waarvoor deze ter plaatse kwam. Ondanks het nachtelijke tijdstip kwamen verschillende buurtbewoners een kijkje nemen wat er zich allemaal in hun buurt gaande was. De politie hield hen voor zover mogelijk uit de rook.