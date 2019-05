Nog een aanhouding na aantreffen dode man in woning Lelystad

Woensdagmiddag is een tweede verdachte aangehouden in verband met het onderzoek naar het lichaam dat op zondag 28 april werd aangetroffen in de woning aan de Rode Klif in Lelystad. 'Het gaat om een 35-jarige inwoner van Almere', zo meldt de politie woensdag.

Eerdere aanhouding

Op maandag 29 april werd al een 48-jarige plaatsgenoot aangehouden. Deze 48-jarige verdachte wordt op donderdag 2 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer, de 72-jarige bewoner van het pand, zeer waarschijnlijk in het weekend van vrijdag 19 op zondag 21 april om het leven is gekomen.

Misdrijf

Sectie op het lichaam van het slachtoffer bevestigt het vermoeden van een misdrijf. De politie is op zoek naar mensen die het slachtoffer rond die tijd nog hebben gezien en/of gesproken. Daarnaast wil de politie graag spreken met mensen die rond die dagen verdachte personen in of rond de woning hebben gezien of beschikken over camerabeelden. Zij worden verzocht contact op te nemen met de gratis tiplijn van de politie via telefoonnummer 0800-6070.