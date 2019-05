Ombudsman dagvaardt ABP

De deelnemers aan de claim eisen dat ABP het terugvorderen van te veel uitgekeerd pensioengeld staakt en terugdraait. MAX Ombudsman kondigt dit aan in het televisieprogramma Meldpunt, vanavond om 19.10 uur bij MAX op NPO 2.

Meldpunt, het consumentenprogramma van MAX, maakte op 1 maart bekend dat pensioenfonds ABP, na een fout, circa twee miljoen euro aan ten onrechte uitgekeerd pensioen inhoudt bij 555 gepensioneerden. Zij ontvingen de afgelopen vier jaar van ABP een partnertoeslag, terwijl zij daar, volgens ABP, geen recht op hadden. Omdat het maandelijks inkomen niet wijzigde, en de aanvulling automatisch werd toegekend, viel het de gepensioneerden niet op dat zij te veel ontvingen. Bovendien bevestigde ABP in 2015 met een brief hun recht op partnertoeslag.



De gepensioneerden die zich hebben gemeld bij de MAX Ombudsman worden zwaar gedupeerd door de terugvordering van ABP. Zij hebben het ontvangen pensioengeld in veel gevallen al uitgegeven en moeten nu van een verlaagd pensioen gemiddeld zo’n 8000 euro terugbetalen. De eisers accepteren overigens het stopzetten van de partnertoeslag, maar verzetten zich alleen tegen de terugvordering van de toeslagen in de afgelopen vier jaar. Gelet op de leeftijden van de eisers betekent de terugvordering veelal een levenslange korting op het pensioen. ABP heeft diverse eisers laten weten dat, in geval van overlijden, het nog openstaande bedrag zal moeten worden betaald door de erfgenamen.



Meldpunt toonde in de uitzendingen van afgelopen weken portretten van gedupeerden. Sommigen hadden in de betreffende periode een huurwoning aanvaard die ze door de korting niet meer kunnen betalen. Vanavond brengt Meldpunt een reportage waarin gedupeerde Margreet de Wijn vertelt gestopt te zijn met werken om te kunnen mantelzorgen voor haar dementerende man Frans. Nu zijn pensioen wordt verlaagd en zij het te veel uitgekeerde geld moeten terugbetalen, komen zij in financiële problemen.



Het wel of niet terugvorderen heeft volgens de MAX Ombudsman geen enkele invloed de dekkingsgraad of op de dreigende pensioenkortingen, waarvoor ABP vandaag waarschuwde. Kijkend naar de verregaande gevolgen die wél terugvorderen zou hebben op honderden huishoudens, is het staken van de terugvordering de enige billijke oplossing.

De procedure voor de rechtbank wordt gevoerd door advocaat Jim Kaldenberg van Delissen Martens Advocaten.