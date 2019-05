Twee gewonden bij ongeval op snelweg A58

Door de aanrijding begon het voorste voertuig te tollen en kwam midden op de rijbaan tot stilstand. De bestuurder zat bekneld en werd door brandweerlieden uit zijn benarde positie bevrijd. Hij werd met nog onbekend letsel in een ambulance naar het ziekenhuis in Breda vervoerd. De achterste auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurster stond naast haar auto toen de agenten ter plaatse kwamen. Ze had een bloeding aan haar pols en werd voor controle eveneens naar het ziekenhuis vervoerd. Een verkeersongevallenanalist heeft ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. Een GGD arts heeft in het ziekenhuis bloed van de Bredanaar afgenomen om te onderzoeken of er sprake was van rijden onder invloed.