Inwoners Almere worden wateronderzoekers

Vrijdag was de startbijeenkomst van een groot ‘citizen science’-project: Almere meet water. Enthousiaste inwoners van Almere verzamelen de komende 6 maanden gegevens over waterkwaliteit, waterbeleving en wateroverlast in hun gemeente. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research en Deltares gaan die gegevens vervolgens gebruiken in hun wetenschappelijk onderzoek.

Almere meet water is een voorbeeld van citizen science, ook wel burgerwetenschappen genoemd. Dit is een methode waarin niet-wetenschappers worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld door data te verzamelen. “We hebben dit eerder gedaan bij het Schone Water Experiment in Amsterdam” vertelt Gerben Mol, onderzoeker van Wageningen Environmental Research en projectleider van Almere meet water. “Daar hebben we gezien dat deelnemers beter inzicht krijgen in het watersysteem en bijdragen aan het mooier worden van hun waterstad. Ook helpen ze mee bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. De inzet van inwoners is niet alleen handig. Het draagt ook bij aan maatschappelijk bewustzijn en is gewoon ontzettend leuk om te doen.”

Waterbox

Deelnemers ontvangen een Waterbox met daarin instructievellen en instrumenten voor het uitvoeren van de experimenten. Het project bestaat uit drie deelonderzoeken waarin de volgende vragen worden beantwoord:

Almere meet waterbeleving: Wat zijn de beste locaties om te zwemmen, te varen of lekker in het gras langs het water te liggen?

Almere meet water op straat: Waar blijft er water op straat staan na een hevige regenbui?

Almere meet waterkwaliteit: Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit? Komt er blauwalg voor?

Blauwalg of poepbacterie

Bas van der Zaan, microbioloog bij kennisinstituut Deltares en ambassadeur van Almere meet waterkwaliteit, heeft eerder gezien dat mensen het erg leuk vinden mee te doen aan dit soort onderzoeken: “Mensen zijn nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. Als je zelf experimenten gaat doen met water en daardoor steeds meer leert over bijvoorbeeld waterkwaliteit, kun je ook eenvoudiger zelf beslissingen nemen over ergens wel of niet gaan zwemmen. Het is immers niet altijd zo dat helder water ook geschikt is om in te zwemmen. Het kan zijn dat hier blauwalg of poepbacteriën (E. coli bacterie) in zitten die mensen en dieren ziek kunnen maken.”

Deelnemen

Deelname aan het experiment is gratis. Op deze website kan je je aanmelden en worden ook de resultaten van de deelnemers ingevuld. De onderzoeksperiode loopt nog tot en met oktober 2019.

Almere meet water is een samenwerkingsproject tussen de inwoners van Almere, Gemeente Almere, Wageningen Environmental Research, Deltares, Waterschap Zuiderzeeland, kunstenaar Pavèl van Houten, Stad & Natuur Almere en de Waterburgemeester Almere. Het project sluit aan bij de twee programma’s Duurzame ontwikkeling van steden en Groene klimaatoplossingen van Wageningen Environmental Research. Met deze programma’s streven we naar slimme oplossingen voor groen in de stad en klimaatuitdagingen.