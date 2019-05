Dode aangetroffen op Zuidermeerdijk in Nagele

In Nagele is maandagochtend op de Zuidermeerdijk een overleden man aangetroffen.

Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in een auto, die op de parkeerplaats bij het strandje naast de Ketelbrug staat. Dit meldt Omroep Flevoland maandag.

De politie is een onderzoek gestart. Over de identiteit van de man en over de doodsoorzaak is nog niets bekend.