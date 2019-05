Dode vrouw in woning na melding woningbrand

Na een melding van een woningbrand in Soest is dinsdagmorgen het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

Brandweer en politie kregen de melding van een woningbrand aan de Kerkstraat. Bij aankomst was het vuur al gedoofd, maar stond het huis nog vol rook. Na een verkenning in de woning werd het levenloze lichaam van een vrouw en een kat gevonden.

Omdat niet duidelijk is hoe de vrouw om het leven is gekomen en de toedracht van de brand niet bekend is, heeft de politie een uitgebreid onderzoek gestart.