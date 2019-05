Man bedreigt vrouw met wapen en valt haar langdurig lastig

Hij wordt ervan verdacht diezelfde avond een bewoonster in Etten-Leur te hebben bedreigd met een vuurwapen. Ook zou hij de vrouw langdurig hebben lastiggevallen.

Aan het begin van de avond ontving de politie een melding van een bewoonster uit Etten-Leur. Een man, tevens bekende van haar, zou haar zojuist bij haar woning hebben bedreigd met een vuurwapen. Direct werden er meerdere politieagenten ingezet om de verdachte te vinden. Later op de avond werd de auto van de verdachte aangetroffen bij een woning in Dinteloord. De politie trof in de woning zowel de verdachte, als een luchtdrukwapen en een ploertendoder aan. De wapens zijn in beslag genomen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Onderzoek

Uit de verklaring van de vrouw blijkt dat de man haar een geruime tijd zou hebben lastiggevallen. Twee dagen voor de bedreiging deed het slachtoffer een melding bij de politie over zijn hinderlijke gedrag. Zij besloot geen aangifte te doen, maar de informatie werd wel in de politiesystemen opgeslagen. In het onderzoek zal dan ook zowel de bedreiging als het stalken onderzocht worden.

Ik ben slachtoffer van stalken. Wat kan de politie voor mij doen?

• Als u de politie meldt dat u regelmatig wordt lastiggevallen door een stalker, dan wordt uw informatie in de computer vastgelegd. U informeert dus de politie, maar verwacht geen verdere actie. De politie beoordeelt de inhoud van de melding. Vervolgens kan de politie een afspraak met u maken om de problemen te inventariseren en om samen met u een plan te maken om de stalker te laten stoppen.

• Hoewel een melding van een strafbaar feit vaak voldoende kan zijn om verder onderzoek in te stellen, is dat voor stalking niet het geval. Om stalking te kunnen vervolgen en onderzoek te doen, is altijd een aangifte nodig. De aangifte is een proces-verbaal waarin de politie beschrijft wat u over de situatie vertelt. Ook verzoekt u daarin de politie om verder onderzoek te doen. Het proces-verbaal is een officieel, door u ondertekend document. Omdat het voor stalking over een specifieke situatie gaat, doet de politie alleen verder onderzoek als u bij de aangifte daar nadrukkelijk om vraagt en u ook na een aantal dagen nog achter uw verzoek om vervolging staat. Dit wordt ook wel ‘klacht’ genoemd (stalking is n.l. een klachtdelict).

• In noodsituaties waarbij de stalker u direct bedreigt, uw spullen vernielt of bijvoorbeeld uw woning probeert binnen te komen, belt u direct 112. De politie zal zo snel mogelijk bij u komen om de acute dreiging te stoppen. Als de stalker iets strafbaars doet, neemt de politie hem mee naar het bureau. Dan wordt de pleger dus “op heterdaad” aangehouden.

• Omdat er niet altijd voldoende bewijs aanwezig is heeft de politie soms (nog) geen mogelijkheden om de stalker aan te houden en strafrechtelijk in te grijpen. U kunt dan met het gevoel achterblijven dat de politie u niet direct helpt en de stalker alleen maar wegstuurt. Toch is het belangrijk dat u de politie blijft bellen. De politie kan dan alle waarnemingen vastleggen in een politieregister. De politie verzamelt informatie om daarmee uiteindelijk (met ‘gestapelde’ feiten) wel degelijk strafrechtelijk op te kunnen treden en de stalker te vervolgen.

• De politie kan, als de stalking nog niet lang aan de gang is en nog niet is geëscaleerd, een stopgesprek voeren met de stalker. De ervaring leert dat veel stalkers stoppen na een dergelijk gesprek. Deze mogelijkheid kunt u met de politie bespreken. Meestal is het de wijkagent die een dergelijk gesprek voert met de stalker.