Vakbonden leggen openbaar vervoer opnieuw plat voor pensioen

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden gaan op dinsdag 28 mei de hele dag staken voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om de dag erna het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei.

Op 18 maart hielden FNV, CNV en VCP al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden NS en stadsvervoer het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits.

Door de vreselijke gebeurtenissen in Utrecht moest die actiedag halverwege worden afgebroken. Omdat het kabinet nog steeds niet ingaat op de eisen rond AOW en pensioen, komen de bonden nu opnieuw in actie.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Op en rondom het spoor kennen we veel fysiek en emotioneel zware functies. Agressie, onregelmatig werken, lawaai, lopen door rijdende treinen en voor de monteurs het treinonderhoud, vergen veel van de mensen. Nu de AOW-leeftijd steeds verder naar achteren schuift, zie ik steeds vaker leden voor de finish uitvallen. Onze achterban vindt dat die gekkigheid gestopt moet worden.’

Evert Jan van de Mheen, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Een grote groep werknemers bij de spoorwegen is al heel vroeg begonnen met werken. Dan is het logisch dat je na heel veel dienstjaren gewoon van je pensioen wil genieten. Die AOW-leeftijd moet dus niet omhoog.’

Wim Eilert, VVMC: ‘Onze leden willen gezond de pensioenstreep halen! Dat is nu bijna onmogelijk voor de zware beroepen waarin de directe medewerkers binnen het spoor werken. Dubbele onregelmatigheid, agressie en zelfdoding op het spoor zijn enkele van de belastende werkomstandigheden waar het directe personeel mee te maken heeft. Voor deze medewerkers moet de AOW leeftijd naar beneden!’

Eric Vermeulen bestuurder FNV Stadsvervoer: ‘We doen dit niet alleen voor onszelf, maar voor alle Nederlanders die op een fatsoenlijke leeftijd van een welverdiend pensioen willen genieten. Nu is er één dag geen OV in de stad, om te voorkomen dat we straks bussen vol 70-plussers naar hun werk moeten rijden.’