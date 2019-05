NVWA waarschuwt voor ongeneeselijke hondenziekte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt hondenbezitters voor een ongeneeslijke honden. Het zou gaan om de ziekte brucellose en wordt veroorzaakt door de bacterie Brucella canis.

Volgens de NOS hebben alle dierenartsen in Nederland een bericht gekregen van de NVWA waarin ze gewaarschuwd worden voor de ziekte. In 2017 werd de ziekte ook al eens aangetroffen bij een aantal honden die uit Oost-Europa waren geïmporteerd.

Recent werd de ziekte aangetroffen op een hond uit Rusland die last had van ernstige rugklachten. Het dier was eigendom van een fokker. Na onderzoek bleken meerdere honden en hun nakomelingen besmet te zijn met de ziekte. Deze honden heeft men laten inslapen.

De NVWA is opzoek naar mensen die een pup hebben gekocht bij de bewuste fokker.