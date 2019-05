Politieauto slaat over de kop tijdens achtervolging

Vrijdagmiddag is in het Limburgse Oirschot een politieauto rond 13.50 uur over de kop geslagen tijdens een achtervolging van een auto met vermoedelijk gestolen kentekenplaten. 'De agent in de politieauto raakte gewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.