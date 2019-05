Raadsleden in de kleinste gemeenten krijgen hogere vergoeding

Toegenomen verantwoordelijkheden

In plaats van de huidige maandelijkse vergoeding van € 251 tot € 618 ontvangen al deze raadsleden een vergoeding van € 959 per maand (in 2019 € 991 per maand). Het gaat om ruim 2300 raadsleden. De vergoeding is zo beter in balans met de toegenomen verantwoordelijkheden en het takenpakket, bijvoorbeeld op het gebied van de decentralisaties in het sociale en fysieke domein (Omgevingswet).

Voldoende tijd voor raadswerk

De verhoogde raadsvergoeding bevordert dat raadsleden in kleine gemeenten voldoende tijd vrij kunnen maken voor het raadswerk, hun belangrijke controlerende taken en de nodige werkbezoeken. Dit maakt het beter mogelijk het raadslidmaatschap te vervullen. Ook ontstaat een evenwichtiger verhouding met de raadsvergoeding in grotere gemeenten.