Automobilist (48) omgekomen bij frontale botsing Someren

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een ernstig verkeersongeval in Someren een 48-jarige man uit Helmond om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Frontale botsing

Het slachtoffer reed rond 03.30 uur in zijn auto op de Kanaaldijk Noord bij Someren en kwam frontaal in botsing met een tegenligger. Deze auto werd bestuurd door een 51-jarige man uit Gemert die gewond raakte en is overgebracht naar het ziekenhuis in Helmond.

Politieonderzoek

De politie sloot de gehele weg af voor de hulpverleners en het onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het onderzoek door de politie moet daar antwoord op gaan geven. De weg werd rond 08.00 uur weer vrijgegeven door de politie.