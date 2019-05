EU ‘vegaburgerban’ in heel Europa onder vuur

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde vorige maand vóór het verbod op de grond dat consumenten misleid zouden worden door de vleesnamen. Als het voorstel van kracht zou worden, zouden vegetarische burgers voortaan ‘schijven’ genoemd kunnen worden, en worsten ‘buizen’. Ook een omschrijving als ‘plantaardig alternatief voor yoghurt’ is dan verboden.

ProVeg lanceert op maandag 13 mei een campagne tegen het verbod met een petitie die het nieuwe, deze maand te kiezen, Europees Parlement oproept het voorstel te verwerpen. Volgens ProVeg is het voorstel “zinloos” en “irrationeel”.

Pablo Moleman, aanvoerder van de campagne: “Er is geen enkel bewijs dat consumenten verward of misleid worden door de huidige verpakkingen van vegetarische of veganistische producten. Te suggereren dat consumenten niet begrijpen wat het woord ‘vegaburger’ betekent, zoals de landbouwcommissie doet, beledigt hun intelligentie.”

Het gebruik van verwijzingen naar vlees- en zuivelproducten op plantaardige producten vervult volgens ProVeg een belangrijke functie. Moleman: “Consumenten willen weten wat ze kopen. Verwijzingen naar dierlijke producten bevatten voor de klant relevante informatie over de smaak, textuur en toepassing die ze van een plantaardig product kunnen verwachten. Deze namen worden bovendien al decennia zonder problemen gebruikt. Waarom zouden we het ingewikkeld maken?”

Daarbij meent ProVeg dat de voorgestelde regelgeving onnodig belemmerend werkt voor de ontwikkeling van de plantaardige markt. “De plantaardige sector is één van de snelst groeiende en innovatiefste van dit moment, en een broodnodige bron van duurzame vernieuwing. De EU zou die positieve ontwikkeling moeten stimuleren in plaats van beknellen met nutteloze regels.”



De petitie zal voorafgaand aan de definitieve stemming worden aangeboden aan het nieuwe Europese Parlement