Zweden heropent onderzoek naar Julian Assange en vraagt om uitlevering

In Zweden is het strafrechtelijk vooronderzoek tegen Wikileaks-oprichter en klokkenluider Julian assange heropent.

Zweden zal daarom het Verenigd Koninkrijk opnieuw vragen om uitlevering van Assange. Dat heeft het Zweedse Openbaar Ministerie op een persconferentie gezegd.

Beschuldigingen seksueel misbruik

In Zweden hebben twee vrouwen Assange beschuldigd van seksueel misbruik. Een vrouw beschuldigt Assange van verkrachting. Dat zou gebeurd zijn tijdens een Wikileaks-conferentie in Stockhom in 2010. Een ander vrouw diende een aanklacht in voor een seksueel delict, maar die zaak is verjaard. Assange ontkent de beschuldigingen van beide vrouwen. Hij zegt dat ze met de seksuele handelingen hebben ingestemd. Dit meldt onder meer de NOS maandag. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HNL) werd Assange in 2010 ervan beschuldigd vrouwen te hebben gedwongen tot onbeschermde seks, terwijl de vrouwen zelf sterk aandrongen op het gebruik van een condoom.

Ook VS vraagt om uitlevering

Assange denkt dat de uitlevering aan Zweden bedoeld is om hem via Zweden aan de VS uit te leveren. De VS heeft bij het Verenigd Koninkrijk ook een uitleveringsverzoek ingediend. De Amerikanen willen de uitlevering van Assange voor zijn betrokkenheid bij het lekken van staatsgeheimen. Samen met legeranalist Chelsea Manning zou hij een complot hebben beraamd om overheidsdocumenten publiek te maken. Assange verzet zich tegen uitlevering aan de VS. Vorig week gaf Assange aan dat hij ‘niet terecht wil staan voor het bedrijven van journalistiek die vele mensen heeft geholpen en veel prijzen heeft gewonnen’. Internationale media maten de onthullingen, die vooral de VS ernstig in verlegenheid brachten, groot uit.