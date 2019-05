Vrouw (43) overleden bij verkeersongeval in Etten-Leur

Het slachtoffer reed op haar fiets toen zij met een auto in aanraking kwam.

De vrouw fietste rond 17.45 uur over de Florijnstraat. Toen zij over de kruising fietste werd zij door een auto geschept en kwam vervolgens hard ten val. Het slachtoffer kreeg direct medische hulp van een omstander. Niet veel later waren de hulpdiensten op de locatie. Helaas mocht hulp niet meer baten en overleed het slachtoffer aan haar verwondingen. De 18-jarige automobilist uit Etten-Leur raakte bij de aanrijding gewond en werd voor zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Hierbij zijn zowel de fiets als de personenauto in beslag genomen.