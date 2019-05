Verdachten aanhouden na schietpartij in Den Haag

Omstreeks 18.00 uur kreeg de politie de melding van een schietpartij in de omgeving van de Ruijsdaelstraat en de Brueghelstraat. Hierbij zouden geen gewonden zijn gevallen.

Na het incident zouden vermoedelijk tien licht- en donkergetinte jongens zijn weg gelopen. Zij zijn in de leeftijd van 20-25 jaar. De politie heeft drie verdachten kunnen aanhouden. Zij zullen gehoord worden over hun rol bij het schietincident.

I.v.m. een #schietpartij in de omgeving #RuijsdaelStraat #BrueghelStraat #DenHaag zoeken wij meerdere verdachten. Het gaat om (vermoedelijk) tien licht- en donkergetinte jongens, in de leeftijdscategorie 20-25 jaar. Weet u meer of heeft u wat gezien? Bel 112, dankuwel! ^RD