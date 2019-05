CDA-leider Buma wordt burgemeester van Leeuwarden

De gemeenteraad van de Friese hoofdstad heeft hem zojuist voorgedragen als opvolger van Ferd Crone. Buma zal de landelijke politiek dan ook verlaten.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie zei dat Buma uitstekend past in de profielschets.

Buma reageert: ''Ik ben zeer vereerd met de voordracht voor het burgemeesterschap van Leeuwarden. Als geboren en getogen Fries voel ik me daar thuis. Ik zal mij ten volle inzetten voor alle inwoners.''

Buma blijft wel aan in de Tweede Kamer als fractievoorzitter. Hij zal niet meer worden verkozen als Lijsttrekker.

De heer Buma is 53 Jaar oud en woonachtig in Voorburg Hij is gehuwd en heeft twee uitwonende kinderen. De datum waarop hij begint met zijn werkzaamheden als burgemeester van de gemeente Leeuwarden is naar alle waarschijnlijkheid eind augustus.

Het vertrek van Buma betekent dat het CDA op zoek moet naar een nieuwe partijleider.