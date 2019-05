MECC in Maastricht heeft draaiboek Songfestival van de plank gehaald

Duncan Laurence heeft het Songfestival met zijn ‘losing game’ na 44 jaar weer terug naar Nederland gehaald. Al weken stond hij met stip op nummer één bij alle internationale bookmakers. Maastricht en haar locatie MECC Maastricht staat in de startblokken en heeft het draaiboek klaarliggen om dit internationale evenement te hosten in mei 2020.

Maastricht heeft vanwege de ligging in het hart van Europa op steenworp afstand van België en Duitsland en vanwege historische achtergrond van de stad een sterke troef in handen voor aantrekken van de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival. Het ‘Verdrag van Maastricht’ werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend en diende ter oprichting van de Europese Unie.

Stad Maastricht

“Het spreekt voor zich dat Maastricht als meest Europese stad van Nederland zich kandidaat stelt voor dit festival. MECC Maastricht heeft in het verleden bewezen een uitstekende organisator te zijn van grote internationale evenementen. En daarbij is Maastricht, door haar beroemde gastvrijheid en ligging in de Euregio Maas-Rijn met Duitsland en België om de hoek, dé stad om namens Nederland in 2020 artiesten en fans van over heel de wereld met trots te ontvangen”, aldus Annemarie Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht.

MECC Maastricht

“Wij hebben alles in huis om een productie als het songfestival te faciliteren, Maastricht beschikt over voldoende hotelcapaciteit en heeft een uitstekende internationale reputatie. Het Eurovisie Songfestival past het best bij Maastricht, Maastricht ligt het hart van Europa. Met een paar kilometer zit je in Duitsland en België. Ik geloof erin dat het festival daarom naar onze stad komt. Sterker, ik droom er al van”, aldus Rob van de Wiel, Algemeen Directeur MECC Maastricht.

Procedure

Volgens standaardprocedure van de EBU mogen steden straks een bidboek indienen waarin ze hun kandidatuur toelichten. De Europese en de nationale omroep maken vervolgens de keuze. Het belangrijkste deel van het voorstel behelst de showlocatie, een zaal die op zijn minst tienduizend bezoekers plus de delegaties van 42 deelnemende landen en een kleine tweeduizend journalisten moet kunnen huisvesten. De organiserende Nederlandse omroep, de AVROTROS, heeft de draaiboeken – opgesteld door de overkoepelende European Broadcasting Union (EBU) – klaar liggen voor het op poten zetten van het festival, waarvan de finale wereldwijd 200 miljoen tv-kijkers trekt.