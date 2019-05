Man (23) na achtervolging in gestolen auto aangehouden

Een 23-jarige in Breda verblijvende man is zaterdag 18 mei 2019 omstreeks 16.50 uur op het Minervum in Breda aangehouden omdat hij in een gestolen auto reed. Hij werd door agenten vanuit Tilburg achtervolgd. De dienders kwamen hem door een ANPR hit op het spoor.

Agenten surveilleerden zaterdagmiddag in Tilburg over de Midden Brabantweg. Zij kregen op hun mobiele telefoon via de ANPR app een zogenaamd ‘hit’binnen, dat kort daarvoor een gestolen auto over de Ringbaan West was gereden. Agenten die op de fiets surveilleerden zagen vervolgens de bedoelde auto richting de snelweg A-58 rijden.

Snelweg

De gestolen auto, een Kia, werd op de A-58 richting Breda ter hoogte van de afslag Bavel gelokaliseerd. Ze gaven een stopteken waar de bestuur geen gevolg aan gaf. Hij vervolgde zijn weg over de A-27 en nam vervolgens de eerste afslag. Daar negeerde hij het rode verkeerslicht en reed met een snelheid van circa 100 km per uur de kruising over. Hij reed hierna het industrieterrein Minervum op. Daar verloor hij na een paar rondjes de macht over het stuur, vloog uit de bocht en reed zich vast op een opstaande muur. De verdachte is een bekende van de politie. Hij werd aangehouden ter zake diefstal c.q. heling, rijden zonder rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag. De auto waarin hij reed werd op donderdag 16 mei jl. gestolen vanaf het Nonnenveld in Breda.