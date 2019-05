Auto vliegt door de lucht in Mijdrecht

Bij een eenzijdig ongeluk in Mijdrecht is een automobilist ernstig gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op de rotonde bij de Hofland met de Dukaton. Een auto reed over de Hofland richting het centrum van Mijdrecht. Door nog onbekende oorzaak reed de man tegen een wegwijzer aan en werd hij vervolgens gelanceerd richting rotonde. Na het schampen van een lantaarnpaal kwam de auto tot stilstand op de rotonde. Dit meldt petershotnews.nl

Er was veel schade aan de auto, onder andere het rechtervoorwiel dat door de klap was afgebroken. De bestuurder kon nog wel zelf uit de auto komen, maar ging daarna op de grond liggen. Hij werd door ambulancepersoneel behandeld en is daarna naar het ziekenhuis gebracht.