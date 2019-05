Brandweer bevrijdt lammetje uit hekwerk in Boxtel

Voorbijgangers merkten dinsdagmiddag rond 14.50 uur een lammetje op dat vast zat in een hekwerk nabij een weiland aan het Essche Heike in Boxtel.

Redding

Zij waarschuwden de brandweer die het lammetje in veiligheid wist te brengen. Via verschillende kanten, de ene brandweerman over een hekwerk en de andere brandweerman door de spoorsloot, werd het lammetje bereikt en zonder enige moeite bevrijd waarna het snel weer verder sprong door de wei, alsof er niets was gebeurd. Gelukkig raakte het beestje niet gewond. Ook de politie kwam ter plaatse.