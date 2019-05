Politie stopt met onderzoek explosies woning Zwolle

Op dinsdag 26 februari werden buurtbewoners opgeschrikt door twee explosies in de Hanselaarmate. Vermoedelijk is er een verband tussen de explosies en het ophangen van een granaat bij een horecagelegenheid aan de Voorstraat op 10 oktober 2018.

Geen aanknopingspunten

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft de afgelopen maanden haar uiterste best gedaan om te achterhalen wie voor deze incidenten verantwoordelijk is of zijn. Dat heeft helaas niet tot een verdachte of verdachten geleid. Op dit moment zijn er geen aanknopingspunten waarmee we dit onderzoek kunnen voortzetten.

Camerabeelden veiliggesteld

De afgelopen maanden heeft het onderzoeksteam forensisch onderzoek gedaan, getuigen, tipgevers en betrokkenen gehoord en camerabeelden veiliggesteld en bekeken. We hebben meerdere keren de hulp van het publiek ingeroepen en er is zelfs een beloning van € 10.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van (in ieder geval) de explosies bij de woning aan de Hanselaarmate. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft informatie opgeleverd, maar dat heeft niet geleid tot het oplossen van deze zaak. Met de informatie die we nu hebben kunnen we niet verder met het onderzoek.

Gouden tip

De politie hoopt uiteraard dat cruciale informatie alsnog met hen wordt gedeeld. De beloning voor de gouden tip blijft van kracht. Heeft u een tip? Geef het door via de tipformulieren bij de opsporingsberichten over de incidenten aan de Voorstraat en de Hanselaarmate. Tipgevers kunnen ook vertrouwelijk hun informatie delen via het Team Criminele Inlichtingen op telefoonnummer 079-3458 999.