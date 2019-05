Politie geeft identiteit schutter parkeergarage Amstelstraat vrij

De politite heet de identiteit vrijgegeven van de vermoedelijke schutter van het dodelijke schietincident op 18 mei in een parkeergarage aan de Amstelstraat in Amsterdam. De recherche doet een dringende oproep aan deze verdachte om zich bij de politie te melden.

Het gaat om de 20-jarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam. Bij de recherche is informatie binnen gekomen dat de verdachte Luntungan na het schietincident zijn kleding zou hebben verbrand. Het is niet bekend welke kleding hij op dit moment draagt. Het onderzoeksteam ontvangt graag meer tips over de mogelijke verbrande kleding. Wel is bekend dat hij onderstaande opvallende schoenen droeg. Erxinio is 1.85 meter lang en heeft schoenmaat 43/43,5.

Bij het schietincident raakt een 25-jarige man uit Almere zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Kort na het incident houdt de politie op aanwijzingen van getuigen vier personen aan. Deze verdachten - drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22 – zitten nog vast. Hun rol tijdens het schietincident wordt nog onderzocht.