Vechtpartij blijkt gewapende overval op avondwinkel

Politie gaat ter plaatse en later blijkt het om een gewapende overval te gaan waarbij een worsteling heeft plaatsgevonden.

Bij de overval zijn verschillende wapens gebruikt, zoals een vuurwapen, messen en een taser. Er is niet geschoten en niemand is bij de overval gewond geraakt en er is ook niets buit gemaakt. Wel is een grote ravage aangericht. Een verdachte, een 16-jarige jongen uit Den Haag is aangehouden, maar de tweede verdachte is kunnen ontkomen.

Het signalement van de tweede verdachte:

Het gaat om een licht getinte man van circa 25 jaar die tussen de 180-185 cm lang is. Hij droeg een donkerblauwe spijkerbroeken een zwarte Parka jas. Hij vluchtte in de richting van de Leyweg.

Deze verdachte heeft buiten het vuurwapen laten vallen en is weggerend. Dit vuurwapen is later door iemand anders opgepakt en meegenomen. Wij verzoeken degene dan ook nadrukkelijk zich te melden bij de politie.

Getuigenoproep:

Mochten mensen iets gezien of gehoord hebben, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Mocht u liever anoniem uw verhaal willen doen, dan kan dat via 0800-7000. Verder is de politie nog op zoek naar beeldmateriaal dat mogelijk tijdens het incident is gemaakt.