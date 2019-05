Lichaam vermiste man gevonden in water Amsterdam

In het water bij de President Allendelaan in Amsterdam is zaterdagmiddag het lichaam van een 20-jarige man gevonden, die sinds afgelopen donderdagmiddag werd vermist.

Het lichaam werd 16.30 uur aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De 20-jarige man werd donderdagmiddag voor het laatst gezien met zijn neef toen hij een coffeeshop verliet. Op een bepaald moment is hij richting het Osdorpplein gerend, waarna hij niet meer is gezien.

De politie onderzoekt de verdwijning en de doodsoorzaak, maar denkt niet aan een misdrijf.