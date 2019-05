Fietser (30) komt om bij noodlottig ongeval in Erpse

In de nacht van zaterdag op zondag werd omstreeks 02.00 uur een 30-jarige man uit Deventer liggend bij zijn fiets door passanten aangetroffen op de Olthoflaan in Epse. 'De man bleek geen ademhaling en hartslag te hebben', zo meldt de politie zondag.

Reanimatie

'Direct werd 112 gebeld en een surveillance eenheid die in de buurt was, kwam even later ter plaatse en startte direct met reanimatie', aldus de politie. Kort daarna werd de reanimatie overgenomen door ambulancepersoneel.

Overleden

Helaas heeft dit niet mogen baten. Omdat onduidelijk was, wat er gebeurd was werd uitgebreid onderzoek gedaan ter plaatse. Uit niets blijkt dat er sprake was van een misdrijf en wordt er uitgegaan van een noodlottig ongeval.