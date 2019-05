Escalatie bij demonstratie Pegida in Eindhoven, ME grijpt in

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Eindhoven Een demonstratie bij de moskee in Eindhoven van Pegida tegen de Ramadan is zondagavond uitgelopen op ongeregeldheden. Dit meldt de politie zondagavond.

'Sfeer steeds grimmiger' 'Een groep personen zorgde nabij de moskee rond 19.00 uur voor ongeregeldheden door met stenen naar Pegida en de politie te gooien. De ME heeft daarom enkele charges moeten uitvoeren', aldus de politie. Demonstratie Pegida door politie beëindigd De politie heeft vervolgens besloten om de demonstratie van te beëindigen. 'We begeleiden de demonstranten weg', aldus de politie. De tegendemonstranten gooiden met stenen en andere voorwerpen. 'We konden de veiligheid niet langer garanderen en die staat voor ons voorop: van alle betrokkenen en zeker ook omwonenden', zo meldt de politie. Vijf aanhoudingen De demonstranten van Pegida werden in veiligheid gebracht. De politie heeft tot nu toe vijf aanhoudingen verricht voor de ongeregeldheden. Voorlopig zal de politie nog in de wijk aanwezig zijn om op te treden indien noodzakelijk en de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.