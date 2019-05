‘s Werelds grootste vleesproducent lanceert vegan burger

Volgens ProVeg International is de lancering van JBS een volgende stap in de transitie van de vleesindustrie naar plantaardige grondstoffen.

Stap van JBS is een belangrijk marktsignaal

Eerder dit jaar maakte het Nederlandse VION, een van Europa’s grootste vleesverwerkers ook bekend in plantaardig te gaan investeren en Tyson Foods, een van Amerika's grootste vleesverwerkers, volgde. “Deze ontwikkeling staat dan ook niet op zichzelf”, stelt Pablo Moleman, manager Food Industry Nederland bij ProVeg. “De vleesindustrie staat aan het begin van een grote omschakeling van dierlijke naar plantaardige productie. Dat nu ook de grootste vleesverwerker in de wereld de vegan markt betreedt, is een zeer belangrijk marktsignaal.”

Plantaardig vlees sneller concurrerend

Dat de introductie plaatsvindt in Brazilië is ook een positief signaal. Brazilië exporteert meer rood vlees dan enig ander land in de wereld (ongeveer 20 procent van de wereldwijde export van rood vlees) en consumeert per hoofd van de bevolking evenveel rood vlees als de Verenigde Staten. “De introductie van JBS laat zien dat ook hier het tij aan het keren is,” aldus Moleman. “Bovendien betekent de betrokkenheid van grote spelers in de vleesmarkt dat de productie van vleesvervangers sneller kan worden opgeschaald, waardoor ook het moment dichterbij komt dat plantaardig vlees op prijs kan concurreren met dierlijk vlees.”