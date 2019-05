Zeer grote brand kartonfabriek Sappemeer

Maandag is aan het eind van de ochtend rond 11.40 uur een grote brand uitgebroken in een loods op het terrein van kartonfabriek ELKA in Sappemeer. Dit meldt de Veiligheidsregio Groningen maandag.

Rookontwikkeling

De brandweer schaalde al vrij snel op naar zeer grote brand vanwege de heftige rookontwikkeling die met de brand gepaard gaat. 'In verband met forse rookontwikkeling hebben we de brand bij Eska Sappemeer opgeschaald naar zeer grote brand. Om de coördinatie tussen de hulpdiensten af te stemmen is er GRIP 1 gemaakt', zo meldt de brandweer Groningen.

Noorderstraat afgesloten

Vanwege de brand is de Noorderstraat in Sappemeer in beide richtingen door de politie afgesloten. 'Bent u via de autosnelweg A7 onderweg naar Sappemeer? Neem dan de afslag Hoogezand en niet de afslag Sappemeer. Vanwege de afsluiting op de Noorderstraat komt u namelijk niet in Sappemeer', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Update 15.55 uur:

De brand is inmiddels onder controle maar nog niet brand meester. Daarom heeft de brandweer afgeschaald naar GRIP 0. Over de oorzaak van de brand is nog niet bekend.