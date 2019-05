Rechercheonderzoek gestart na vondst dode vrouw Oostkapelle

Afgelopen vrijdag troffen hulpdiensten rond 16.00 uur een gewonde vrouw aan in een appartement aan de Veldzigt in Oostkapelle. 'Ondanks inspanningen van ambulancepersoneel is de 78-jarige vrouw, de bewoonster van het pand, ter plaatse overleden', zo meldt de politie maandag.

Rechercheonderzoek

'Omdat het om een niet-natuurlijke dood leek te gaan kwamen ook collega’s van de recherche ter plaatse en werd er een onderzoek gestart', aldus de politie. De afgelopen dagen is er bij en in het appartement uitgebreid onderzoek gedaan.

Misdrijf

Vandaag werd duidelijk dat de vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Er is in de zaak nog niemand aangehouden.