Aangifte door Volkert van der G. van smaad en laster

Afgelopen zaterdag zouden beide uitlatingen hebben gedaan over Van der G. die volgens advocaat Willem Hebbink niet door de beugel kunnen. In radioprogramma WNL gaf het duo commentaar op het bericht dat Van der G. helemaal niet naar Duitsland is geëmigreerd. Van der G. zou door de emigratie van zijn meldplicht afkomen.

Jebbink zegt dat zijn cliënt neergezet wordt als iemand die zich niet aan de voorwaarden houdt. ‘Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt.