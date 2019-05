Man aangehouden voor dodelijke mishandeling in Almere

De politie in Almere heeft dinsdag een 38-jarige man uit Almere aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een even oude Patrick Erkamps uit Almere.

Op zondag 26 mei 2019 heeft er rond 10.30 uur een zware mishandeling plaatsgevonden aan de Markerkant 11 te Almere. Bij de mishandeling raakte Erkamps zwaargewond. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en is daar overleden.

De identiteit van de vermoedelijke dader was bij de politie bekend. Nu hij is aangehouden zal hij gehoord worden over zijn rol bij de mishandeling.