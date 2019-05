Dode bij schietpartij in Utrecht

Om nog onbekende reden werd het slachtoffer rond 21.20 uur op straat neergeschoten en raakte hierbij ernstig gewond. De hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen, deze overleed op de plaats van de schietpartij.

De politie zette de omgeving af en begon een sporenonderzoek. De dader is na het schietincident op de vlucht geslagen.

Bij het schietincident op de Kanaalstraat in #Utrecht van vanavond is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het onderzoek is in volle gang.