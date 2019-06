Zoektocht naar Anja Schaap uit Katwijk levert nog niks op

De 33-jarige Anja Schaap uit Katwijk is al een week vermist. De politie en de brandweer hebben vandaag sloten in de omgeving van haar huis uitgekampd, maar die zoektocht heeft niets opgeleverd.

Sinds de vermissing van Anja Schaap (33) uit Katwijk op 29 mei is de politie met man en macht op zoek naar haar. Nog steeds is het onderzoeksteam volop bezig met het onderzoek. Dit is niet altijd zichtbaar voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan digitaal onderzoek, getuigen horen en camerabeelden opvragen en uitkijken.

De vrouw uit Katwijk vertrok afgelopen dinsdag uit cafe In den Blauwen Bock aan de Badstraat en daarna verdween ze van de radar. Ze kwam nooit thuis aan.

Hoe uitzonderlijk is de vermissing van Anja?

Maandelijks worden er in de Eenheid Den Haag 300 personen als vermist opgegeven. Slechts 5% daarvan wordt aangemerkt als ‘urgente’ vermissing. De verdwijning van Anja wordt aangemerkt als urgente vermissing.