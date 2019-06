Gevangene houdt bewaarder in wurggreep na afpakken telefoon

Een gevangenisbewaarder van de gevangenis in Lelystad is zondag door een gevangene mishandeld toen hij deze betrapte met een mobiele telefoon.

De bewaarder werd in elkaar geslagen en is een wurggreep gehouden, toen hij de mobiele telefoon wilde afpakken. Dat meldt het AD maandag De Dienst Jusititiële Inrichtingen (DJI) heeft het verhaal bevestigd. De politie is een onderzoek gestart.

De DJI laat aan de krant wten dat het om een ernstig incident gaat. De bewaarder is door een arts onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk. De gevangene is overmeesterd en naar een isoleercel gebracht. Daarna is hij aangehuden en vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.