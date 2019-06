15 jaar gevangenisstraf en tbs voor moord op Laura Korsman

Zamir M. en de 24-jarige Laura Korsman hadden een relatie, die begin juni 2018 werd beëindigd. Ondanks dat het slachtoffer aangaf geen contact meer te willen hebben met haar ex-vriend bleef M. contact met haar zoeken en haar lastigvallen. Korsman heeft diverse meldingen bij de politie gedaan waarna meerdere zogenoemde STOP-gesprekken hebben plaatsgevonden met Zamir M. Toch bleef hij contact zoeken met de vrouw, ook nadat hij was aangehouden en een gedragsaanwijzing had gekregen van de politie.

Gewacht totdat zij alleen was

Op 10 juli in de avond is Laura Korsman met een vriendin naar de Melkweg in Amsterdam gegaan. Zamir M. was daar ook en heeft haar daar meerdere keren opgezocht. Op camerabeelden is te zien dat M. om 04.12 uur de Melkweg verlaat. Vervolgens is de man op camerabeelden in Utrecht te zien, voor de woning van het slachtoffer. Ook heeft hij, toen hij al in Utrecht was, de treintijden opgezocht van Utrecht naar Amsterdam. Hij wilde weten hoe laat zijn ex-vriendin thuis zou komen. Met een smoes heeft hij, via een buurvrouw, toegang gekregen tot de binnentuin van de woning. Nadat de man zich hier meer dan uur heeft schuilgehouden, is de man de woning en de slaapkamer van de Korsman binnengegaan.

Moord

Laura Korsman is door tientallen messteken om het leven gebracht. In de woning is het mes in twee delen gevonden. Dit mes was afkomstig uit de woning van Zamir M. Ook is in de woning van het slachtoffer een deel van een bebloede latexhandschoen aangetroffen. M. heeft bekend dat hij die ochtend in de slaapkamer van het slachtoffer was, maar hij zegt dat hij niet van plan was haar te doden. In een worsteling met het slachtoffer zou de man zich hebben moeten verweren waarna zij zichzelf per ongeluk zou hebben neergestoken. De rechtbank gelooft niet dat hij uit noodweer heeft gehandeld. De man had het mes naar de woning meegenomen en had de latex handschoenen aan tijdens het steekincident. Dit duidt er volgens de rechtbank op dat de man van plan was de vrouw te vermoorden.

Ongemaximeerde tbs15

Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de man kampt met diverse stoornissen, waaronder een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Om die reden kunnen de feiten de man in verminderde mate worden toegerekend. De rechtbank neemt het advies van de deskundigen, om de man tbs met dwangverpleging op te leggen, over. Het gevaar voor herhaling is groot en de rechtbank wil voorkomen dat de man onbehandeld terugkomt in de maatschappij. De tbs behandeling is ongemaximeerd. Bij het opleggen van 15 jaar gevangenisstraf houdt de rechtbank meer dan de officier van justitie rekening met de stoornissen van de man die een rol speelden tijdens de stalking en de moord.