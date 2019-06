‘Namens de Familie’ ondersteunt slachtoffers en hun familie bij media-aandacht na vermissing of persoonlijke calamiteit

Deze week is Namens de Familie van start gegaan. Dit initiatief staat families bij die het middelpunt van het nieuws zijn geworden naar aanleiding van een vermissing of een persoonlijke calamiteit.

Ervaren media-adviseurs begeleiden families en naasten bij grootschalige media-aandacht. Het betreft vooralsnog een pilot van drie maanden.

Namens de Familie opereert onafhankelijk in het belang van de betrokken familie. Tot ons netwerk behoren de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gedurende de pilotfase komen de media-adviseurs van Namens de Familie via de politie, het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland of het Ministerie van Buitenlandse Zaken in contact met betrokkenen en bieden zij hen steun aan.

In de pilotperiode opereert Namens de Familie onder de vleugels van Slachtofferhulp Nederland. Het initiatief is mede mogelijk geworden dankzij ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland en subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.