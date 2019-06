Gezochte man uit kliniek Den Dolder terecht

Rond 13.30 uur werd hij herkend op station Breda door publiek dat hem zagen lopen. De politie werd ingeschakeld die hem aanhield en vaststelde dat het inderdaad de betreffende gezochte man was. Hij wordt op korte termijn overgebracht naar de kliniek in Den Dolder. De familie is op de hoogte gebracht door de familieagent , dat hij weer terecht is.



De man zat in de kliniek na een veroordeling voor een mishandeling en een valse bommelding. De man was op grond van artikel 37 van het wetboek van strafrecht voor de periode van een jaar in een kliniek in Den Dolder geplaatst. Op zaterdag 1 juni startte een onderzoek door politie naar zijn mogelijke verblijfplaats. Daarbij werd in de afgelopen dagen zijn foto gepubliceerd. Door oplettend publiek werd hij gelukkig herkend en kon hij worden aangehouden.