Geen halalstrand in Den Haag

Volgens RTV West zou Raadslid Arnoud van Door van de Partij van de Eenheid recent een pleidooi hebben gehouden om een deel van het strand als plek te maken waar moslims ‘'conform hun religieuze voorschriften in de zomermaanden kunnen vertoeven'.

Reden is volgens het Raadslid dat de demografische samenstelling van Den Haag is veranderd. Meer dan de helft van de inwoners van Den Haag is van niet-westerse allochtone afkomst. Hiervan zou 70 procent islamiet zijn. Hierdoor zou er volgens Van Doorn behoefte zijn aan een halalstrand. Het stadsbestuur denkt hier dus anders over.