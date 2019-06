Meisje uit water gehaald en gereanimeerd

Ter plaatse bleek een minderjarig meisje te water geraakt te zijn. Omstanders hadden het meisje uit het water gehaald en begonnen met reanimatie. Dit werd door de brandweer en politie overgenomen, zodat het personeel van de ambulancedienst en de traumahelikopter verder medische zorg konden verlenen.

Met hartritme is het meisje in de traumahelikopter naar het UMC in Groningen gebracht. De politie heeft met spoed de ouders naar het Groningse ziekenhuis gebracht. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onbekend.