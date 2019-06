Man (26) komt om het leven bij ongeval A2

Bij een ongeluk op de A2 net onder Eindhoven is zondagochtend een automobilist om het leven gekomen.

Het gaat om een 26-jarige man uit Maarheeze. Dit meldt het Eindhovens Dagblad zondag. Het eenzijdig ongeval gebeurde rond 04.15 uur. Volgens de politie is de man door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren en via de middengeleider tegen een paal van een matrixbord gebotst.

Vanwege het onderzoek en de ravage was de weg tussen Valkenswaard en Leenderheide enkele uren dicht, maar inmiddels is die weer open.