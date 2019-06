Snelle aanhouding na schietincident Hietkamp

Bekenden

Het slachtoffer belde rond 19.00 uur de politie met de mededeling dat hij was beschoten. Het incident had zich even daarvoor afgespeeld aan de Hietkamp in Rotterdam-Zuid. Omdat het slachtoffer kennelijk niet direct door had dat hij was geraakt, liep hij eerst nog naar zijn woning aan de Oldegaarde. Voor zijn verwondingen moest hij uiteindelijk toch geholpen worden in het ziekenhuis.

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in aan de Hietkamp en even later kon de verdachte aangehouden worden in zijn woning aan de Lelienstein. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar en mogelijk lag de toedracht in een voorafgaande ruzie. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aanpak wapens en schietpartijen topprioriteit

71 schietpartijen. Dat waren in 2018 de cijfers voor de regio Rotterdam. Automatische vuurwapens werden in woonwijken leeg geschoten op tijdstippen dat omwonenden en zelfs kinderen nog op straat waren. Kogels vlogen cafés en huizen in, zelfs door speeltuinen. Het zijn niet alleen conflicten tussen criminelen. Er vallen ook onschuldige slachtoffers. Dat moet stoppen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Hietkamp, neem dan contact met ons op via 0800-6070.