Brand in woning orthopedisch behandelinstituut in Boxtel

Rond 20.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een automatisch brandalarm in een van de woningen op een nevenlocatie van orthopedisch behandelinstituut De La Salle aan de Looakker in Boxtel

Ter plaatse bleek er brand gewoed te hebben in een van de kamers van de woning. Naast de brandweer kwam een ambulance en meerdere politie eenheden ter plaatse. Een persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er in brand heeft gestaan, is ons voor alsnog onbekend.