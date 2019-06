Drie verdachten gelijk aangehouden na schietpartij in Rotterdam

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij op straat met een groep mannen. Die vechtpartij eindigde in een schietpartij. Personeel van de meldkamer dirigeerde alle beschikbare eenheden naar de locatie. Politieagenten namen op diverse strategische locaties positie in. De politiehelikopter ondersteunde de massale politieactie vanuit de lucht. Hierdoor konden de agenten direct drie verdachten aanhouden. Een van de aangehouden verdachten is vervoerd naar het ziekenhuis omdat hij een schotwond in zijn been had.

De politie startte direct een onderzoek in de omgeving, daar namen zij ook een auto inbeslagname die vermoedelijk van een van de verdachten is. Het voertuig wordt nader onderzocht.