Verdachte aangehouden in onderzoek dood Hidde Bergman

Hidde Bergman was op dinsdagavond 14 mei rond 19.15 uur aan het hardlopen op het Jaagpad in Groningen toen hij slachtoffer werd van een steekpartij. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd Bergman te reanimeren, maar hij overleed op de plaats van het incident.

De politie taste over het motief volledig in het duister en verspreidde een compositietekening van een man die mogelijk betrokken zou zijn geweest. Of dit de verdachte is die is aangehouden heeft de politie niet bekend gemaakt.

De 26-jarige verdachte is maandag 10 juni aangehouden in het cellencomplex. Hij was eerder aangehouden voor vernieling.