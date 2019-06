Aangifte tegen burgemeester Schiermonikoog om haan

Doordat de haan op 8 juni door kinderen uit zijn hok geroofd is, is het niet meer dan aannemelijk dat het dier hierdoor doodsangst en veel stress heeft moeten doorstaan. Ook tegen burgemeester Ineke van Gent en de eigenaar van de haan is aangifte gedaan. Tegen Ineke van Gent is aangifte gedaan van dierenmishandeling omdat zij de evenementenvergunning heeft verleend terwijl zij er van op de hoogte was dat door dit evenement met de haan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren wordt overtreden. Tegen de eigenaar van de haan is aangifte gedaan omdat hij verzaakt heeft goed voor het welzijn van zijn dier te zorgen. De eigenaar was op zondagochtend 9 juni er al van op de hoogte dat het zijn haan was die gestolen was en die in de mand opgesloten zat. Hij heeft nagelaten zijn haan terug te eisen en hem zo te bevrijden uit de benarde positie waar hij voor drie dagen in gehouden wordt. Hierdoor schiet de eigenaar ernstig te kort in zijn wettelijke plicht om als houder goed voor het welzijn van zijn dier te zorgen.

Eerder hebben de dierenorganisaties op vrijdag en zaterdag de NVWA en de politie dringend verzocht om handhavend op te treden in verband met overtreding van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren en het aanzetten van minderjarigen tot diefstal. De dierenorganisaties vinden het stuitend dat de NVWA en de politie; de organisaties die handhavend horen op te treden wanneer dierenwelzijn in het geding is, de Wet dieren aan hun laars lappen en voor de zoveelste keer dierenleed publiekelijk zitten goed te keuren en weigeren te handhaven.